Çikolatanın Kalitesi Fermantasyon Sürecinde Belirleniyor

Çikolatanın Kalitesi Fermantasyon Sürecinde Belirleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, çikolatanın lezzetinin en kritik unsurunun fermantasyon süreci olduğunu açıkladı. Nottingham Üniversitesi'ndeki araştırma, kakao çekirdeklerinin fermantasyonunun tat ve aromayı nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Bilim insanları, çikolatanın kalitesini belirleyen en önemli aşamayı açıkladı.

İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden bilim insanları, çikolatanın lezzetini belirleyen en kritik unsurun fermantasyon süreci olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, kakao çekirdeklerinin fermantasyonu sırasında oluşan mikrobiyal süreç, tat ve aromayı doğrudan etkiliyor. Kakao meyvesi açıldıktan sonra çekirdek ile posası bir arada fermente ediliyor. Bu aşamada çekirdeklerin rengi değiştiriyor ve acılığı azalıyor.

Çalışmaya katılan Dr. David Gopaulchan, fermantasyonun çiftlikten çiftliğe, hasattan hasada değişmesinin kaliteyi de tutarsız hale getirdiğini bildirdi. Dr. Gopaulchan, fermantasyon ile çekirdeklerin aromasının, çiftlikler, bölgeler ve ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini söyledi.

Araştırma ekibi, Kolombiyalı çiftçilerle birlikte laboratuvar ortamında bakteri ve mantarlardan oluşan özel bir mikrobiyal karışım geliştirdiklerini duyurdu. Böylece daha kontrollü ve öngörülebilir bir fermantasyon 'tarifi' oluşturulduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu yöntemin, üreticilere daha istikrarlı bir kalite imkanı sunabileceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? Bakanlıktan açıklama var
Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini

Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
12 saat sonra gelen mucize! Tırmandıkları kayalıklarda bulundular

12 saat sonra gelen mucize! 2 çocuk canlarını böyle kurtarmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.