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Çemişgezek'te Kamyonetin Kasasından Düşen Kovandan Çıkan Arılar 3 Kişiyi Soktu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir kamyonetin kasasından düşen kovadan çıkan arılar, çevreye yayılarak 3 kişiyi soktu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokulan kişiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.