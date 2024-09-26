Çankırı'da Tuz Mağarasında KOAH Hastalarına Tuz Tedavisi

ÇANKIRI Valiliği koordinesinde başlatılan 'Daha Güçlü Bir Nefes' projesi kapsamında, 14 KOAH hastası, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık tuz mağarasında tedavi görmeye başladı.

Çankırı'da 14 KOAH hastası, kentteki bir özel hastanede tetkikleri yapıldıktan sonra Hititler döneminden itibaren tuz elde edilen ve 'Yer Altı Tuz Şehri' diye adlandırılan 5 bin yıllık mağaraya getirildi. 15 gün boyunca her gün 4 ila 6 saat arasında mağarada kalacak hastalar, burada doktor kontrolünde çeşitli egzersizler ve etkinlikler yapacak. 15 günlük sürecin ardından hastalar uzman hekimler tarafından tekrar muayene edilecek ve tedavi sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

'TUZ TEDAVİSİNİN FAYDALARINI İSPATLAMAK İSTİYORUZ'

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Op. Dr. Erhan Buru, "Projemizin amacı ülkenin dört bir yanından toplamaya çalıştığımız KOAH hastalarını öncesi ve sonrası değerlendirerek tuz tedavisinin faydalarını ispatlamak üzere yaptığımız bir sistem. Bugün tedavinin ikinci günü, hastalarımız burada misafir ediyoruz, gerekli tedavilerini yapıyoruz. Hastalarımız 15 günlük tedavi süreci sonrasında tekrar muayene edilecek, tetkikleri istenecek ve sonrasında faydaları masaya yatırılacak. Hedefimiz tuz tedavisinin faydalarını ispatlamak" dedi.

'BRONŞİT HASTALARI İÇİN ÇOK UYGUN BİR ORTAM'

Dahiliye Doktoru Tuba Öztürk Haliloğlu ise "Öncesinde hastalarımızın tetkikleri yapıldı. Yürüme testleri yapıldı. 15 günün sonunda hastalarımızın yürüyüş kapasitelerinde, balgam miktarlarında, öksürüklerin azalmasında bir iyileşme bekliyoruz. Planımız bu yönde. Daha önce böyle çalışmalar yapılmış ama henüz KOAH ve astım hastalarına yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bizim çalışmamız hastanın hayat kalitesini artırmak, efor kapasitelerini artırmak üzerine olacak. Günlük hayattaki yaşam becerilerini sürdürebilmek için uyguladığımız bir proje olacak. Gün içerisinde 4-6 saat arasında vakit geçirecekler. Ebru çalışmaları, taş oyma çalışmaları gibi bazı etkinliklerimiz olacak. Tuz mağarası nem olarak, ısı olarak bronşit hastaları için çok uygun bir ortam. Tuzun bakteri öldürücü etkisi, salgı azaltıcı etkisi mevcut. Bundan faydalanmayı planlıyoruz. 14 hastamızın gelişinde bütün testlerini uyguladık; kan sayım testleri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri yapıldı. Bitiminde tekrardan bu testleri uygulayacağız" diye konuştu.