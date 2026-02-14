Haberler

Mobil mamografi aracı Orta'da hizmet vermeye başladı

Mobil mamografi aracı Orta'da hizmet vermeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesinde, 'Erken teşhis hayat kurtarır' sloganıyla hizmet veren mobil mamografi aracı, kadın ve erkekler için kanser taramaları yapıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen hizmet, şubat ayı boyunca devam edecek.

Çankırı'nın Orta ilçesinde mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla şubat ayı boyunca il genelinde hizmet verecek mobil mamografi bugün ilçede hizmet verecek.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuşlanan mobil mamografi aracında kadınlar için meme kanseri ve rahim ağzı kanseri taramaları ile kadın ve erkekler için kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taramaları yapılacak.

Sağlık Bakanlığının belirlediği risk gruplarına göre meme kanseri taraması 40-69 yaş arası kadınları, rahim ağzı kanseri taraması 30-65 yaş arası kadınları, kolorektal kanser taraması da 50-70 yaş arası kadın ve erkekleri kapsıyor.

Orta Devlet Hastanesi Başhekimi Zehra Betül Taşdelen, yaklaşık 200 kişinin telefonla randevu aldığını belirterek, "Yaklaşık 100 vatandaşımızın taramasını gerçekleştirdik. Erken teşhis hayat kurtarır. Meme kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobil mamografi aracının 21 Şubat Cumartesi günü de ilçede olacağı ve taramalara devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Sağlık
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...