Canan Karatay'dan aşı itirafı: Hayatımda hiç olmadım

Prof. Dr. Canan Karatay, hiç aşı olmadığını ve aşıların zararlarını açıkladı.

Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AŞILARIN İÇİNDE BİLMEDİĞİMİZ 55 TÜRLÜ FARKLI MADDE VAR"

Aşılarla ilgili ayrıntıların altını çizen Canan Karatay, "Aşıların içinde bilmediğimiz 55 türlü farklı madde var. Ancak en önemlisi grafen maddesi. Bir de virüsün diken proteini dediğimiz madde çok tehlikeli. İçinde çok şey var. Aşı aşı diye kıyameti kopardılar bakın şu anda herkes hasta" diye konuştu.

'BEN HİÇ AŞI OLMADIM'

Bugüne kadar hiç aşı olmadığını da belirten Karatay, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben hiç aşı olmadım. Aşı bizim zamanımızda yoktu zaten. Bir tek aşı dahi olmadım. Ben hasta olmuyorum, sağlıklıyım. Üşütürsem de yalnızca ağrı olur. Üşütmekle hasta olunmaz. Virüs aldınız diye bir şey yok. Herkesin vücudunda milyonlarca virüs var. Ben yıllardan beri konuşuyorum 'bağışıklığınızı güçlendirin' diyorum. Hasta olduğum zamanlar da oldu. Asistanken verem oldum, tüberküloz oldum. Tedavi oldum, aşılanmış oldum"