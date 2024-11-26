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Canan Karatay'dan aşı itirafı: Hayatımda hiç olmadım

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Sağlıklı beslenme konusundaki önemli açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, aşıların içinde bilmediğimiz 55 türlü farklı madde olduğunu ve en önemlisinin grafen maddesi olduğunu belirtti. Karatay, ayrıca, bugüne kadar hiç aşı olmadığını ve sağlıklı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Canan Karatay, hiç aşı olmadığını ve aşıların zararlarını açıkladı.

Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AŞILARIN İÇİNDE BİLMEDİĞİMİZ 55 TÜRLÜ FARKLI MADDE VAR"

Aşılarla ilgili ayrıntıların altını çizen Canan Karatay, "Aşıların içinde bilmediğimiz 55 türlü farklı madde var. Ancak en önemlisi grafen maddesi. Bir de virüsün diken proteini dediğimiz madde çok tehlikeli. İçinde çok şey var. Aşı aşı diye kıyameti kopardılar bakın şu anda herkes hasta" diye konuştu.

Canan Karatay'dan aşı itirafı: Hayatımda hiç olmadım

'BEN HİÇ AŞI OLMADIM'

Bugüne kadar hiç aşı olmadığını da belirten Karatay, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben hiç aşı olmadım. Aşı bizim zamanımızda yoktu zaten. Bir tek aşı dahi olmadım. Ben hasta olmuyorum, sağlıklıyım. Üşütürsem de yalnızca ağrı olur. Üşütmekle hasta olunmaz. Virüs aldınız diye bir şey yok. Herkesin vücudunda milyonlarca virüs var. Ben yıllardan beri konuşuyorum 'bağışıklığınızı güçlendirin' diyorum. Hasta olduğum zamanlar da oldu. Asistanken verem oldum, tüberküloz oldum. Tedavi oldum, aşılanmış oldum"

Canan Karatay'dan aşı itirafı: Hayatımda hiç olmadım
Haberler.com / Umut Halavart - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhakan yılmaz:

Alan geniş salla nine

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Haber YorumlarıDoktor bey ve Kızı ERGÜN:

Ben uzman doktorum ve bakterilerle mikoplazmalara karşı aşı olmadığını 19 yaşındaki tıp 2 de biliyordum, bebeklere 80 yıl önce de Türkiye de ürettiğimiz aşıları yaptık ve çocuk felci,çiçek,kuduz vb den ölümler bitti,hatta biontech sonrası ölen doktor da hiç olmadı nerdeyse, öncesinde her gün beş altı doktor ölüyordu...

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