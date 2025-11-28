Çanakkale'de Akciğer Kanseri Erken Teşhis Bilgilendirme Standı Açıldı
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Sağlıklı Hayat Merkezi, akciğer kanserinin erken teşhisi hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla stand açtı. Vatandaşlara risk faktörleri, belirtiler ve ücretsiz tarama hizmetleri anlatıldı.
Çanakkale'de Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nce akciğer kanseri erken teşhis bilgilendirme standı açıldı.
İlçedeki merkezin bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelince Mehmetçik Aile Sağlığı Merkezi'nde açılan stantta vatandaşlara akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verildi.
Etkinlikte, ücretsiz kanser tarama hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık