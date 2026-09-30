BUÜ ile JustusLiebig Üniversitesi akciğer araştırmalarında iş birliğini genişletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Almanya'nın köklü eğitim kurumlarından JustusLiebig Üniversitesi Giessen (JLU) arasındaki bilimsel ortaklık, akciğer ve solunum araştırmaları alanında "Tek Sağlık" (OneHealth) vizyonuyla yeni bir boyuta taşındı.

BUÜ, uluslararası alandaki bilimsel ağlarını güçlendirmeye devam ediyor. BUÜ heyeti, JLU bünyesinde mükemmeliyet kümesi (Excellence Cluster) seviyesinde faaliyet gösteren Pulmonoloji Enstitüsünü ziyaret ederek tıp ve veteriner hekimliği alanlarını kapsayan ortak araştırma projeleri için önemli temaslarda bulundu.

Alanda öncü akademisyenler Almanya'da buluştu

Gerçekleştirilen stratejik ziyarete; BUÜ Alman Üniversiteleri ve JustusLiebig Üniversitesi İş Birliği Koordinatörü Doç. Dr. Emsal Sinem Özdemir Salcı, Tıp Fakültesi Dekanı ve Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Coşkun ile Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Veteriner Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı katıldı.

Ziyaret kapsamında, JLU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. JürgenLohmeyer, Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, Pulmonoloji Enstitüsü yönetim kadrosu ve araştırma ekibi tarafından enstitünün bilimsel altyapısı ile yürütülen translasyonel ve deneysel araştırmalara ilişkin kapsamlı sunumlar yapıldı.

Tıp ve veteriner hekimliği "Tek Sağlık" çatısında

Görüşmelerin ana odağını, insan, hayvan ve çevre sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu savunan "Tek Sağlık" yaklaşımı oluşturdu. Prof. Dr. Funda Coşkun'un solunum hastalıkları ve akciğer araştırmalarındaki birikimi ile Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı'nın veteriner cerrahi alanındaki uzmanlığının aynı potada eritilmesi hedefleniyor. İki kurumun uzmanlığı sayesinde insan ve hayvan sağlığı arasındaki etkileşimlerin özellikle akciğer ve solunum sistemi hastalıkları üzerinden incelenmesi planlanıyor.

Frankfurt Başkonsolosluğu'ndan tam destek

Bilimsel temasların ardından heyet, Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu tarafından ağırlandı. İki üniversite arasındaki iş birliğinin kağıt üzerinde kalmayıp somut ve aktif projelere dönüşmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Akdevelioğlu, akademisyenleri tebrik ederek desteklerini vurguladı.

Bir sonraki durağı Türkiye olacak

Görüşmeler doğrultusunda, iş birliğinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla Pulmonoloji Enstitüsü ekibinin bir sonraki bilimsel buluşmayı Türkiye'de gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.

BUÜ bünyesinde devam ettirilecek çalışmalarla; iki ülke arasında ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, akademisyen hareketliliğinin artırılması ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik ortak başvuruların yapılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı