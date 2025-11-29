Bursa Şehir Hastanesi, HIMSS EMRAM Seviye 7 Belgesini Aldı
Bursa Şehir Hastanesi, Antalya'da düzenlenen HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı'nda HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesi alarak, bu belgeye layık görülen A1 rolündeki ilk şehir hastanesi oldu.
Bursa Şehir Hastanesi, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nda HIMSS EMRAM seviye 7 belgesi almaya hak kazandı.
Antalya'da düzenlenen fuarda Bursa Şehir Hastanesi'ne HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesi verildi.
Böylece Bursa Şehir Hastanesi, HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesine layık görülen A1 rolündeki ilk şehir hastanesi olduğu bildirildi.
Belge, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin'e, Sağlık Bakan Yardımcıları Doç. Dr. Şuayıp Birinci ve Prof. Dr. Nurullah Okumuş tarafından takdim edildi.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Sağlık