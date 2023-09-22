Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan memur kalp ameliyatında hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan Bekir Can, girdiği kalp ameliyatında vefat ederek hayatını kaybetti. Uzun süredir kalp hastalığı ile mücadele eden genç memurun vefatı İznik halkını derinden üzdü.