Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan memur kalp ameliyatında hayatını kaybetti
Bursa'nın İznik İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan Bekir Can, girdiği kalp ameliyatında vefat ederek hayatını kaybetti. Uzun süredir kalp hastalığı ile mücadele eden genç memurun vefatı İznik halkını derinden üzdü.
Bursa'nın İznik İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan Bekir Can (40) girdiği kalp ameliyatında vefat ederek hayatını kaybetti.
İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan memur Bekir Can uzun süredir kalp hastalığı ile ilgili problemler yaşıyordu. Dün ameliyata giren genç memur hayatını kaybetti. İznik halkı tarafından da oldukça sevilen Bekir Can'ın genç yaşta vefatı herkesi derinden üzdü. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık