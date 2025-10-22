Bursa'da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Bursa'da "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İrfan Oğuz, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Melike Savaş, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanser dernekleri üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nde başladı, Zafer Meydanı'nda son buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun marşlarıyla eşlik ettiği yürüyüşe katılan kadınlar, "Tüm kadınlar el ele, karşı koyalım kansere, haydi hanımlar KETEM'e", "Farkın farkındalığın olsun, sevdiklerin mutlu olsun" ve "Bayanlar sağlığınız parmağınızın ucunda" yazılı pankartlar, meme kanserinin simgesi olan dev "pembe kurdele" ile dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından konuşma yapan Bursa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İrfan Oğuz, meme kanseri konusunda toplumsal bir bilinç oluşturabilmek adına etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Meme kanserinin kadınlarda kanser türlerinin içerisinde ölüm nedenlerinde ilk sıralarda geldiğini hatırlatan Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede bizler de geçen sene Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ve ikinci basamak kuruluşlarımızda 276 binden fazla kişiye kanser taraması yaptık. Bunların arasında meme kanseri, kolorektal ve rahim ağzı kanseri olmak üzere, 210 kişide kanser erken dönemde teşhis edildi. İşin sadece mali boyutunu düşünsek bile bir kanser hastasını erken dönemde yakalamak hem hasta hem devletimiz için birçok mali yükten kurtulmak demektir. Bunun yanında kanser hastalığının sosyal ve psikolojik kısımları da fazlasıyla yıpratıcı olmaktadır."

Oğuz, Bursa'da 13 sağlıklı hayat merkezi olduğunu bildirerek, "Kanser taramaları için MHRS üzerinden, aile hekimlerinden ya da Sağlıklı Hayat Merkezi'ni direkt arayarak başvurular oluşturulmaktadır. Erken teşhisin hayat kurtaracağını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızı bu merkezlerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanları ve öğrenciler, Tophane surlarına dev pembe kurdele astı.