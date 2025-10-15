Bursa'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Bulaşık Deterjanı İçti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulaşık deterjanı içen 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Huzur Mahallesi 52'nci Sokak'taki bir evde meydana geldi. Mutfakta bulduğu bulaşık deterjanını içtiği belirlenen Yusuf Ç., fenalaşınca, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.