Bursa'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Bulaşık Deterjanı İçti

Bursa'da 1,5 Yaşındaki Çocuk Bulaşık Deterjanı İçti
İnegöl'de bulaşık deterjanı içen 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulaşık deterjanı içen 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Huzur Mahallesi 52'nci Sokak'taki bir evde meydana geldi. Mutfakta bulduğu bulaşık deterjanını içtiği belirlenen Yusuf Ç., fenalaşınca, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
