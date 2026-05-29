Burhaniye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi farkındalık çalışması başlatıldı

Burhaniye ilçesinde, Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanabileceğine dikkat çeken Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, KKKA'nın çoğunlukla Hyalomma cinsi kenelerin insan vücuduna tutunmasıyla ve enfekte hayvanların kan veya dokularına korunmasız temas sonucu bulaşabilen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olduğu belirtildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri köyleri ziyaret ederken, bilgilendirme yapıyor ve broşür dağıtıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın; ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi belirtilerle başlayabileceği ifade ederken, özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurguladı. Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken; Aile Sağlığı Merkezlerinde, okullarda, toplu yaşam alanlarında ve çeşitli etkinliklerde vatandaşlara yönelik eğitimler düzenlendiği, bilgilendirici broşürler dağıtılarak farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar ile piknik, kamp, doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerde bulunan vatandaşların risk konusunda bilinçlendirilmesine önem verildiği ifade edildi. İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Betül Erken Akbey, açık alanlarda bulunurken açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine alınması ve vücudun düzenli olarak kene yönünden kontrol edilmesi gerektiği kaydetti. Akbey, vücuda tutunan kenelerin bilinçsiz şekilde çıkarılmaya çalışılmaması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı ve Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, halk sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme ve koruyucu sağlık çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini bildirdi. Müdür Akbey, "Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak; Aile Sağlığı Merkezlerin de, okullarda toplu yaşam alanlarında, çeşitli etkinliklerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan, piknik yapan, doğa yürüyüşüne çıkan ve açık alanlarda bulunan vatandaşlarımızın daha dikkatli olması önem taşımaktadır "dedi. - BALIKESİR

