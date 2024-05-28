Burdur'da diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan 33 hastadan biri hayatını kaybetti

Burdur Devlet Hastanesi'nde gördükleri diyaliz tedavisinin ardından fenalaşan hastalardan 1'i sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde entübe halde tedavisi sürerken hayatını kaybetti.

Diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan hastalardan 70 yaşındaki Mustafa Demir, sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde entübe halde tedavisi devam ederken 3 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer 3 entübe hastanın ise durumlarında bir değişiklik olmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14'ü ise entübe edilmişti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dün hastaların sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada entübe olan hasta sayısının 4'e düştüğü bildirilirken hastaların rahatsızlanma sebebinin henüz netlik kazanmadığı belirtilmişti.