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Ne ayçiçek yağı ne de şeker! Bulgar turistler bu sefer her yerde aranan bir ürün için geldi

Sağlık Haberleri

Türkiye tarafına geçip ayçiçek yağı ve şeker almaları büyük gündem yaratan Bulgar turistler bu sefer de ucuz ilaç alabilmek için Türkiye'deki eczanelere akın ettiler. Ancak birçok vatandaşın eczanelerde bazı ilaçları bulamaması nedeniyle Bulgar turistlerin bu hareketine tepki gösterildi.

Edirne'den sonra zaman zaman rotasını Tekirdağ'a çeviren Bulgar turistler, havaların soğumasıyla ucuz ilaca akın etti. Bulgar turistler, ülkelerinde pahalı buldukları ilaçları Tekirdağ'dan almak için eczaneler önünde yoğunluk oluşturdu.

BAŞKA ÜRÜNLERE DE TALEP GÖSTERİYORLAR

Buradaki eczanelerde ilaç alışverişini tamamlayan Bulgar turistler, ilacın yanı sıra gıda, tekstil, gibi birçok çeşit ürünlere de talep gösteriyor.

Ne ayçiçek yağı ne de şeker! Bulgar turistler bu sefer her yerde aranan bir ürün için geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Tekirdağ Sağlık Haberler

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