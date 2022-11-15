Ne ayçiçek yağı ne de şeker! Bulgar turistler bu sefer her yerde aranan bir ürün için geldi
Sağlık Haberleri
Türkiye tarafına geçip ayçiçek yağı ve şeker almaları büyük gündem yaratan Bulgar turistler bu sefer de ucuz ilaç alabilmek için Türkiye'deki eczanelere akın ettiler. Ancak birçok vatandaşın eczanelerde bazı ilaçları bulamaması nedeniyle Bulgar turistlerin bu hareketine tepki gösterildi.
Edirne'den sonra zaman zaman rotasını Tekirdağ'a çeviren Bulgar turistler, havaların soğumasıyla ucuz ilaca akın etti. Bulgar turistler, ülkelerinde pahalı buldukları ilaçları Tekirdağ'dan almak için eczaneler önünde yoğunluk oluşturdu.
BAŞKA ÜRÜNLERE DE TALEP GÖSTERİYORLAR
Buradaki eczanelerde ilaç alışverişini tamamlayan Bulgar turistler, ilacın yanı sıra gıda, tekstil, gibi birçok çeşit ürünlere de talep gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık