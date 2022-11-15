Ne ayçiçek yağı ne de şeker! Bulgar turistler bu sefer her yerde aranan bir ürün için geldi

Türkiye tarafına geçip ayçiçek yağı ve şeker almaları büyük gündem yaratan Bulgar turistler bu sefer de ucuz ilaç alabilmek için Türkiye'deki eczanelere akın ettiler. Ancak birçok vatandaşın eczanelerde bazı ilaçları bulamaması nedeniyle Bulgar turistlerin bu hareketine tepki gösterildi.