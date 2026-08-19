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Buldan Hastanesi'ne Yeni Üroloji Uzmanı

Buldan Hastanesi'ne Yeni Üroloji Uzmanı
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Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, kadrosuna Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Emre Şahin'i ekledi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve uzmanlığını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tamamlayan Dr. Şahin, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevinin ardından Buldan'da hasta kabulüne başladı.

-Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son yapılan atamaların ardından Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Emre Şahin, hastanede hasta kabulüne başladı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde dünyaya gelen Operatör Doktor Ahmet Emre Şahin, tıp eğitimini Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde başarıyla tamamladı. Uzmanlığını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında alan Dr. Şahin, uzmanlık eğitimi sonrasında ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. Ürolog Op. Dr. Ahmet Emre Şahin son atamasıyla birlikte Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde göreve başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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