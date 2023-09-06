Brüksel'de 1,5 Ton Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki uluslararası havalimanında düzenlenen operasyonda 1,5 ton kaçak ilaç ele geçirildi.

Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansından yapılan açıklamada, Zaventem Havalimanı'nda 14 Temmuz'da 1,5 ton kaçak ilaç ele geçirildiği belirtildi.

"Bu Avrupa Birliği'nde son yıllarda ele geçirilen en büyük miktarlardan biri." bilgisi paylaşılan açıklamada, bunların careforce-100, cobra-120, pregacare-300, artvigil-150" gibi, çeşitli uyarıcı etken maddeleri içeren, özellikle altta yatan sağlık sorunları olan kişiler için tehlikeli ilaçlar olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Yasa dışı ilaç kullanımı ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Üstelik tıbbi tedaviyi de zorlaştırıyor." uyarısı yer aldı.