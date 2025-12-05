Pazardan aldığı mantardan zehirlenen adamdan uyarı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geçtiğimiz ay pazardan aldığı mantardan zehirlenen ve 2 gün sonra baygın halde bulunan 45 yaşındaki Turgut Varol'un, sağlık durumu iyiye gidiyor. Varol, zehirlendikten sonra yaptığı açıklamada, "Kimse mantar satın almasın" dedi.

Bolu'da 17 Kasım'da Mudurnu Pazarı'ndaki bir satıcıdan aldığı mantardan zehirlenen Turgut Varol (45), 2 gün sonra ev sahibi tarafından baygın halde bulundu. Olayın ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Varol, 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altında kaldı Sonrasında tedavisinin tamamlanması için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada sağlığına kavuşan Varol, Mudurnu'ya geri döndü. Sağlığı iyiye giden Turgut Varol, zehirlendiği günü, nasıl zehirlendiğini anlattı.

"MANTARI YEDİKTEN SONRA MİDE BULANTISI BAŞLADI"

Turgut Varol, "Mantardan dolayı zehirlendim. Mantarı aldım ama içerisinde zehirli madde olup olmadığını bilmiyordum. Mantarı aldım, eve geldim temizledim daha sonrasında tavaya attım. Akşamında da mantarı yedim. Yedikten sonra mide bulantısı başladı. 2 defa istifra ettikten sonrasını da hatırlamıyorum zaten. Beni ev sahibim Kenan abi bulmuş. En son hastaneye giderken gözümü açtığımı hatırlıyorum. Bana ambulansta 'zehirlendin, seni hastaneye götürüyoruz' dediler. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün kaldım. Ondan sonra beni Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderdiler" dedi.

"MANTARI MUDURNU PAZARI'NDAN ALDIM"

Zehirlendiği mantarı Mudurnu Pazarı'ndan aldığını söyleyen Varol, "Mantarı Mudurnu Pazarı'ndan aldım. Kanlıca Mantarı aldım, mantar bildiğim bir mantar aslında ama büyük ihtimal yanlarda duran diğer mantarlardan bulaşmıştır. Bundan sonra mantarı kendim toplarsam yerim. Benden sonra bayağı bir kişi zehirlenmiş. Ama onların yanında birileri olduğu için çabuk fark edip, hızlıca tedavi etmişler. Ben burada tek yaşadığım için beni 2 gün sonra bulmuşlar" dedi.

"KİMSE MANTARI SATIN ALMASIN"

Kültür mantarından zehirlenen Turgut Varol, vatandaşların mantarı satın almamasını, kendilerinin toplamasını önerdi. Varol, "Bence kimse mantarı satın almasın. İsterlerse kendileri toplasınlar. Yandaki zehirli mantarlar diğer mantarı etkiliyor" şeklinde konuştu.