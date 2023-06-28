Bolu'da Acemi Kasaplar Hastanede Tedavi Altına Alındı

Bolu'da Kurban Bayramı'nda birçok acemi kasap kendini yaraladı ve hastaneye başvurdu. Yaralanan kasaplar tedavi olduktan sonra kurban kesimine devam etti.

Bolu'da acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Kimisi kendi kendini yaraladı, kimisi de acemi kasapların mağduru oldu

BOLU - Türkiye'de her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda Bolu'da da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı.

Bolu'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı. Ayrıca derin yarası bulunan acemi kasapların bir kaçı ise ameliyata alındı.

Deri soyma işleminde bacağından yaralanan Mehmet Tanrıkulu, "Hayvanın derisini yüzerken ayağıma bıçak kaçtı" dedi.

Acemi kasap tarafından elinin kesildiğini ifade eden Mustafa Yılmaz, "Et doğrarken karşımda arkadaşım vardı. O kesti. Kendim kesmedim, 3 dikiş atıldı" diye konuştu.