MEAH'ta 4 kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı tarafından 4-7 Haziran tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen 5. Girişimsel Kardiyoloji Zirvesi'ne Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde damga vurdu. Kongre kapsamında, hastanenin kardiyoloji kliniği tarafından tıp dünyasında "zorlu" olarak kabul edilen 4 farklı operasyon, canlı yayınla kongre merkezine aktarıldı. Hastanede bir ilk olma özelliği taşıyan bu başarılı yayının ardından, ameliyat edilen tüm hastalar şifa ile taburcu edildi.

Kardiyoloji bilim alanının en güçlü bilimsel buluşmalarından biri olarak kabul edilen ulusal kongre kapsamında; Prof. Dr. Fatih Akın, Doç. Dr. Bülent Özlek, Doç. Dr. Nuri Köse ve Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Barutçu'dan oluşan uzman hekim kadrosu büyük bir başarıya imza attı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ilk kez gerçekleştirilen "zorlu canlı vaka yayını", kongreye katılan çok sayıda bilim insanı ve uzman tarafından ilgiyle takip edildi.

Başarıyla tamamlanan canlı yayınların ardından operasyonların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Fatih Akın, dört farklı hastada; Aort kapak değişimi (TAVİ), ayak damarlarındaki tıkanıklığa yönelik periferik arter girişimi, kompleks koroner girişim ve kronik total oklüzyon (uzun süreli tam tıkanıklık) işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Doç. Dr. Nuri Köse'nin operatör olarak yer aldığı vakada zorlu bir Aort kapak değişimi (TAVİ) işleminin başarıyla uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Akın, şu bilgileri verdi: "TAVİ işlemlerini 2 yıl önce hastanemizde başlatmış bulunmaktayız. Bu işlem, açık kalp ameliyatı yapılması yüksek riskli bulunan hastalarda hastanemizde başarı ile uygulanmaktadır"

Hastanede en son teknolojik imkanların kullanıldığını vurgulayan Prof. Dr. Fatih Akın, gerçekleştirilen diğer kompleks operasyonları şu sözlerle özetledi: "Prof. Dr. Fatih Akın ve Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Barutçu'nun operatör olduğu vakada; bacağını besleyen damarlarda (femoral arter) uzun bir bölgede tam tıkanıklık olan ve bacak beslenmesi bozulduğu için ciddi ağrılar çeken hastamızın damarları başarıyla açıldı. Kireçli Damara 'Ses Dalgalı' Müdahale: "Doç. Dr. Bülent Özlek'in operatörlüğünde; kalp damarlarında ana koroner damara kadar ilerlemiş, oldukça kireçli (kalsifik) tıkanıklıkları olan bir hastamızın tedavisi 'kompleks koroner girişim' yöntemiyle gerçekleştirildi. Bu işlemde hastanın kalsifikasyonları, İntravasküler Litotripsi (IVL) yöntemiyle başarıyla kırıldı ve ana koroner damara kadar stent takıldı. Benim operatör olduğum son vakada ise daha önce by-pass ameliyatı geçirmiş, kalp damarlarında stentleri olan, kalp krizi sonrası ciddi göğüs ağrısı yaşayan bir hastamıza müdahale ettik. By-pass damarı ve stentleri uzun süre önce tıkanmış olan ve açılması son derece zor kabul edilen (Kronik Total Oklüzyon) kalp damarı başarıyla açıldı. Sonuç olarak, hastanemizde son bilimsel yenilikler takip edilerek kompleks invaziv kardiyak işlemleri başarıyla yapmaktayız"

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Fatih Akın, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu vesileyle canlı yayın vakalarına hastanemiz dışından operatör olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ertan Vuruşkan, Prof. Dr. Özlem Çelebi ve Doç. Dr. Mahmut Uluganyan hocalarımıza; kongreye bilimsel destek veren klinik ekibimizden Prof. Dr. İbrahim Altun ve Prof. Dr. Özcan Başaran hocalarımıza; canlı yayın sırasında kongreden katkı ve önerileri ile destek veren son derece değerli hocalarımıza, tüm kongre düzenleyicilerine ve bilimsel yeniliklerin hastanemize kazandırılması konusunda bizi her noktada destekleyen değerli hastane yönetimine çok teşekkür ederim "ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı