Böbrek hastası karla mücadele ekipleri sayesinde hastaneye ulaştırıldı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan böbrek hastası Safiye Sancar, rahatsızlanınca karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Sancar'ın sağlık durumu iyi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde rahatsızlanan böbrek hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Tıraşlar köyünde yaşayan böbrek hastası Safiye Sancar, rahatsızlanınca yakınları durumu köy muhtarına bildirdi.
Muhtarın haber vermesiyle bölgeye İlçe Özel İdare ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sancar, kar nedeniyle kapanan köy yolunun iş makineleriyle ulaşıma açılmasının ardından ambulansla Yığılca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sancar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.