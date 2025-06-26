Bitlis'te Doğan Bebek Hipoplastik Sol Kalp Sendromu ile İstanbul'a Sevk Edildi

Bitlis'te Doğan Bebek Hipoplastik Sol Kalp Sendromu ile İstanbul'a Sevk Edildi
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Bitlis Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 1 günlük bebekte, nadir görülen Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (HLHS) teşhisi konulmuş, acil tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiştir.

BİTLİS'te dünyaya gelen 1 günlük bebek, konulan Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (HLHS) teşhisinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 1 günlük bebek Çoban'a, nadir görülen, doğumsal kalp hastalığı olan HLHS teşhisi konuldu. Bebek Çoban'ın acil olarak üst düzey kardiyovasküler tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bunun üzerine Bitlis'ten İstanbul'a sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak devreye alındı. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bebek önce ambulansla Muş'a, buradan da ambulans uçakla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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