Bitlis'e atanan doktorlara "Hoş geldiniz" mektubu

BİTLİS - Bitlis Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, kente atanan doktorlara gül ve mektup ile birlikte 'hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu.

Müdür Ekici ve beraberindeki heyet, Bitlis il merkezi ve ilçelerinde doktorların ve hastaların yerinde sorunlarını dinlemek ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere ilk olarak Tatvan Devlet Hastanesine ziyarette bulundu. Bitlis ilinde sağlıkta süreklilik esası üzerinde duran Ekici, yeni atanan doktorlara gül ve yazdıkları mektupla birlikte 'hoş geldiniz' ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında konuşan Ekici, "İlimize son 4 ayda yeni atanan 175 uzman hekim ve pratisyen hekim arkadaşımızla bir araya geldik. Polikliniklerde kendilerini ziyarette bulunup, gül ve kendileri için özel hazırladığımız hoş geldin mektubuyla, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını, onlar için yapacak bir şeyle ilgili yapabileceklerimizin olup olmadığını sorduk. Bu kadim toprakların kadirşinas insanları ve biz çalışma arkadaşları onların gelişiyle bir hayli mutlu olduk. Eminim ki 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla sadece hekim olarak değil, Cumhuriyetimizin 100. yılında bilgileriyle, birikimleriyle, tecrübeleriyle, duruşlarıyla ilimizin hem sağlığına hem sosyal yapısına, hem değerlerine katkı sunacaklarına ve yıllardır var olan kadim değerlerine bir değer katacaklarından eminiz. Kıymetli hekim arkadaşlarıma Bitlis sağlık ailesinin bir parçası olarak aramıza hoş geldiniz, sefa ve sağlık getirdiniz diyorum" dedi.