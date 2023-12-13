Birleşik Krallık'taki bir ilkokulda, Viktorya dönemine ait son derece bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi. Luton'daki Wigmore İlkokulu'nda difteri vakası doğrulandı, etkilenen kişi iyileşti. Sağlık yetkilileri risk değerlendirmesi yaptı ve teması olanları bilgilendirdi. Difteri, burun boğaz ve cildi etkiler, ölümlere neden olabilir

Birleşik Krallık'taki bir ilkokulda, Viktorya dönemine ait son derece bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edild

Birleşik Krallık'taki ilkokulda son derece bulaşıcı ve ölümcül Viktorya dönemine ait hastalık vakalarının tespit edildiği doğrulandı.

Luton'daki bir ilkokulda potansiyel olarak ölümcül bir hastalık olan difteri vakasının doğrulanması ve etkilenen kişinin 'iyileştiğinin' söylenmesinin ardından ebeveynlere acil tavsiyelerde bulunuldu.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Bedfordshire Luton'daki Wigmore İlkokulunda bir kişinin difteri testinin pozitif çıktığını söyledi.

Sağlık yetkililerinin, vakadan haberdar olduklarını ve o zamandan beri harekete geçtiklerini, etkilenen kişinin "tedavi gördüğünü ve iyiye gittiğini" söylediği bildirildi.

Tam risk değerlendirilmesi yapıldığını ve hastalığın tespit edildiği kişi ile teması olan herkesin bilgilendirildiğini söyleyen Ulusal Sağlık Hizmetleri yetkilileri, halkın bulaşıcı hastalıktan korunması için çalışmalara başladıkları söyledi.

Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne göre,burun boğaz ve cildi şekilde etkileyen difteri hastalığı bazen ölümlere yol açabiliyor.

İnsanlar ayrıca çatal bıçak takımı veya yatak takımları gibi etkilenen eşyalara dokunarak da hastalığı kapabilir.