Bira ile ilgili şaşırtıcı araştırma: Beyin sağlığını destekleyebilir

Saygın bir tıp dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, biranın, beyin gelişimini destekleyen B6 vitamini bakımından zengin olduğuna işaret etti.

B6 beynin yanı sıra, kan ve bağışıklık sistemi için de faydalı bir vitamin.

Araştırma, bir "porsiyon" bira ile günlük B6 ihtiyacının yaklaşık %15'inin karşılanabileceği sonucuna vardı.

Alkolsüz biranın da aynı etkiye sahip olabileceği kaydedildi.

, arpa, buğday ve maya dahil olmak üzere bira yapımında kullanılan birçok ham maddenin B6 vitamini içerdiğini vurguluyor.

Bira yapım sürecinde bu vitaminin yok olmadığı tespiti yapılıyor.

65 farklı bira test edildi

B6 farklı gıdalarla aldığımız temel bir besleyici madde.

Et ve balık önemli kaynakları olmakla birlikte; yulaf ezmesi, patates ve nohut gibi diğer besinlerde de bulunuyor.

Kahvaltılık mısır gevreklerine de B6 eklenebiliyor.

Gerçek anlamda B6 eksikliğine nadir rastlansa da yokluğu yorgunluk ve mide bulantısına neden olabiliyor.

Alkolsüz birada daha fazla var

Almanya'daki yerel süpermarketlerden satın alınan 65 farklı birayı test eden çalışma şu sonuçlara ulaştı:

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), erkeklerin günde yaklaşık 1,4 mg, kadınların ise 1,2 mg B6 vitaminine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Yapılan araştırma, bir litre biranın 0,3 mg ile 1 mg arasında B6 vitamini içerebileceğini gösterdi.

Çalışmanın direktörlerinden Profesör Michael Rychlik, önerilen alkol sınırları içinde kalınması halinde, bunun ölçülebilir bir miktar olduğunu söylüyor.

Araştırmanın bulgularının, "sadece vitamin alımını optimize etmek isteyen tüketiciler için" faydalı olduğunu ekliyor.

B6 eksikliği nadir görülüyor

İngiliz Beslenme Vakfı'ndan Bridget Benelam, B6 vitamininin birçok gıdada bulunması nedeniyle, düşük seviyelerde görülmesinin nadir olduğunu söylüyor.

Benelam, "Bira veya herhangi bir alkollü içeceğin temel besin kaynağı olarak görülmesini önermeyiz. Bu vitamin, beslenmeyle alınmalıdır" diyor.

"Çok kısıtlı bir diyet uygulamıyorsanız, yeterli B6 vitamini alamamanız olası değil" diye ekliyor.

Bridget Benelam, genellikle süt ve hayvansal gıdalarda bulunan B12 ve riboflavin (B2) gibi diğer önemli B vitaminlerine odaklanmayı öneriyor.

Vegan olan kişilerin bu vitaminlerden daha fazla emilim sağlamak için takviyeli süt ve yoğurt alternatiflerini tercih etmelerini tavsiye ediyor.

Uzmanlar alkolün az mikatarda tüketilmesi halinde dahi sağlık riskleri olabileceğini hatırlatıyor.