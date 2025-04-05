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Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi

Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
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Kocaeli'deki 'tavuk döner' faciasının ardından Konya'da da yüzlerce vatandaş ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle acil servislerin yolunu tuttu. Vatandaşların içme suyundan zehirlendiği iddiaları gündeme gelirken, eczanelerde ishal başta olmak üzere çok sayıda ilaç tükendi.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle yaklaşık 400 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle yüzlerce kişi hastanelere başvurdu.

İLAÇLAR TÜKENDİ

Hastanelerde oluşan yoğunluk nedeniyle sağlık personellerinin izinleri iptal edilirken, eczanelerde ishal başta olmak üzere çok sayıda ilaç tükendi. Zehirlenme vakalarında içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı öne sürülürken, konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede dün ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi. Vakaların hızla artmasının ilçede endişeye neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

"İÇME SUYUNDA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI"

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sarayönü ilçemizde görülen ishal ve kusma vakalarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekiplerimiz tarafından ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda içme suyumuzda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yaşanılan vakaların içme suyuyla bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ'DE DE YÜZLERCE KİŞİ HASTANELİK OLMUŞTU

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde de korkunç bir zehirlenme vakası yaşanmıştı. Bayramın 2'nci ve 3'üncü gününde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüştü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

İŞLETME SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Yapılan analizlerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıErol Birol :

Ülke yaşanmaz hale geldi. Verdik yetkiyi gördük etkiyi.

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Haber Yorumlarıselim duman:

Catering firmaları nin milleti nasıl zehirlrdini bilseniz aynı yağ bin kere kullanılan yemek yediriyor lar

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Bu konyalilar gereksiz insanlardir. Bırak altlarına etsinler

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme27
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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

içerden çıkmaması lazım işletme sahiplerinin

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAaa:

psikolojik bir şey bence bu tavuk döner zehirlenmesi haberini gören tüm kocaeli vatandaşları kendini hastahaneye atmıştır yahu hangi marka yüzünden zehirlenme gerçekleşmişse ona göre hareket edin doktorlarımızı bu kadar yormayın

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıLion 1:

Akit gazetesi manşeti müjde elektirige yüzde 25 zam geldi ama doğal gaza gelmedi ikinci haber doğal gaz rezervi bulduk arama için basvurubyapildi. 3 haber dünyanın en büyük doğal gaz rezervi bulundu haberin içeriği bilmem hangi ülkede enerji bulunmuş 4 haber tüm Türkiye'de doğal gaz araması son hızla devam ediyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

toplu zehirlenmelerin kaynağına ulaşmanın en kolay yolu olaydan etkilenenlerin ortak olarak kullandığı yiyecek ve içecekleri bulmaktır

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Haber YorumlarıRevolver:

keşke dindar bir nesil yerine ahlaklı bir nesil yetiştirseydiniz..

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