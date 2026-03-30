Uzmanından Dünya Bipolar Günü'nde ruh sağlığına dair bilgiler

ÖZEL Adatıp Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Öykü Recepoğlu, 30 Mart Dünya Bipolar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Bipolar bozukluk, duygu durumunda belirgin iniş çıkışlarla seyreden ve mutlaka psikiyatrik değerlendirme gerektiren bir ruh sağlığı durumudur" diyerek tedavinin temelinde ilaç düzenlemesinin yer aldığını ifade etti.

Uzm. Kln. Psk. Recepoğlu, bipolar bozuklukta sık karşılaşılan belirtileri şöyle sıraladı:

"Aşırı enerjik ve hareketli dönemler

"Yoğun mutsuzluk ve isteksizlik hali

"Uyku düzeninde belirgin bozulmalar

"Ani ruh hali değişimleri

"Dikkat ve odaklanma güçlüğü"

Uzman Klinik Psikoloğu Öykü Recepoğlu, "Bu belirtiler dönemsel olarak ortaya çıkabilir ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak belirgin duygu durum değişimleri mutlaka uzman değerlendirmesi gerektirir" dedi.

'TEMEL TEDAVİ PSİKİYATRİK YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLÜR'

Bipolar bozuklukta ilaç tedavisinin ana rolü üstlendiğini belirten Recepoğlu, şunları söyledi:

"Bipolar bozuklukta tedavinin temelini psikiyatrik ilaç düzenlemeleri oluşturur. Duygu durumunun dengelenmesi için bu süreç oldukça kritiktir. Psikolojik destek ise bireyin hastalıkla baş etme becerilerini güçlendiren tamamlayıcı bir rol üstlenir."

'PSİKOLOJİK DESTEK SÜRECE KATKI SAĞLAR'

Psikolojik desteğin önemine de değinen Recepoğlu, "Terapi süreci; stresle baş etme, günlük yaşam düzeninin korunması ve farkındalığın artırılması açısından destekleyicidir. Ancak bipolar bozukluk mutlaka psikiyatri hekimi takibinde yürütülmelidir" dedi.

UZUN VADELİ TAKİP ÖNEM TAŞIYOR

Bipolar bozukluğun süreklilik gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan Recepoğlu, "Düzenli kontroller ve disiplinli tedavi, bireylerin yaşam kalitesinin korunmasında büyük rol oynar. Erken farkındalık ve doğru yönlendirme süreci olumlu yönde etkiler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı