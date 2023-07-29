Bingöl'ün Karlıova ilçesinde arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyünde çobanlık yapan M.Ç., arıların saldırısına uğradı ve arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.Ç.'nin arı sokması sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ceset, Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.