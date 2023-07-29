Bingöl'ün Karlıova ilçesinde arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyünde çobanlık yapan M.Ç., arıların saldırısına uğradı ve arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.Ç.'nin arı sokması sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ceset, Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kantarkaya köyünde oğluyla çobanlık yapan M.Ç. (40), arıların saldırısına uğradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Çınar'ın arı sokması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çınar'ın cesedi Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Sağlık