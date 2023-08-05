Bingöl'de sigara bırakma polikliniği hizmete başladı

BİNGÖL - Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezinde sigara bırakma polikliniği hizmet vermeye başladı.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sigarayı bırakmak için destek alınacağı klinikte gerekli durumda ilaç tedavisi ve psikososyal desteğin de vatandaşlara sunulduğu belirtildi.

Sigara bırakma merkezi sorumlusu Dr. Musa Gengörü de "Sigara çok ciddi bir halk sağlığı problemidir. Dünyada en yaygın ölüm nedenlerinden birisi sigaradır. Her yıl, sigara içmekten dolayı yaklaşık 8 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Sigara, akciğer kanseri, kalp hastalığı, felç, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Sigarayı bırakmak, sağlığımız için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biridir. Sigarayı bıraktıktan sonra, hemen hemen tüm sağlık riskleri azalmaya başlar. Sigarayı bırakmak zor olabilir, ancak imkansız değildir" dedi.