Bilkent Şehir Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kılavuzunda Örnek Gösterildi

BİLKENT Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Günaydın, " Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2023 yılında dünyadan uzmanları çağırarak bir komite kurdu. Bu komitede ben de yer aldım ve komite sonuç olarak bu elimde görmüş olduğunuz bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz 195 ülkede yayınlandı ve dağıtıldı ve bu kılavuzda da bizim Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaptığımız hasta kan yönetimi, kan bankası uygulamalarını örnek olarak bütün dünyaya gösterdi" dedi.

DSÖ, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Transfüzyon Merkezi'ni örnek göstererek hazırladığı transfüzyon kılavuzunu yayımladı. DSÖ tarafından 2023 yılında dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların katılımıyla oluşturulan komitede yer alan Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Günaydın, kılavuzun süreci ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Günaydın, hasta kan yönetiminin son yıllarda tüm dünyada önem kazanan bir alan haline geldiğini belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü de 2023 yılında dünyadan uzmanları çağırarak bir komite kurdu. Bu komitede ben de yer aldım ve komite sonuç olarak bu elimde görmüş olduğunuz bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz 195 ülkede yayınlandı ve dağıtıldı. Bu kılavuzda da bizim Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaptığımız hasta kan yönetimi, kan bankası uygulamalarını örnek olarak bütün dünyaya gösterdi. Yine 2023 yılında sonlanan Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa Birliği projesi kapsamında yapmış olduğu hasta kan yönetimi projesini de 'Örnek Ülke Projesi' olarak gösterdi ve bu konuda bize çok büyük bir onur vermiş oldu. Ülkemizde de önemli bir prestij kazandırmış oldu" diye konuştu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TRANSFÜZYON MERKEZİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Transfüzyon Merkezi, 9 Şubat 2019'da hizmete açıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük transfüzyon merkezi olma özelliğini taşıyan merkez, 1200 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Tek bir ana merkezden 7 farklı kuleye 69 deneyimli personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuluyor. Ayrıca merkez içerisinde kan bağışı yapmak isteyenler için Türk Kızılay'a ait özel bir kan alma noktası da bulunuyor. DSÖ'nün yayımladığı kılavuzla birlikte Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin uygulamaları, kan yönetiminde tüm dünyaya örnek gösterilmiş oldu.