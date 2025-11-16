Haberler

Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor
Güncelleme:
Isparta'daki üniversitelerden Türk akademisyenlerin yaptığı bilimsel derleme, sirkenin sağlık üzerindeki çok yönlü faydalarını ortaya koydu. Gıda dergisinde yayınlanan araştırmaya göre sirke, özellikle yemek sonrası kan şekerini düşürüyor, kolesterolü dengeliyor ve obezite ile mücadeleye yardımcı oluyor. Çalışma ayrıca sirkenin mikropları engellediğini ve kanser hücrelerine karşı koruyucu rol oynayabileceğini de gösterdi.

  • Sirke tüketimi yemek sonrası kan şekerini ve insülin yanıtını düşürür.
  • Sirke tüketimi toplam kolesterol ve LDL kolesterol parametrelerinde düşüşe yardımcı olur.
  • Sirkenin ana bileşeni asetik asit, obeziteye bağlı tip 2 diyabet geliştirilen sıçanlarda karaciğer ve karın bölgesinde yağ birikimini engeller.

Gıda dergisinde yayınlanan bilimsel bir derleme, yaklaşık 10 bin yıldır tüketilen sirkenin sağlık üzerindeki faydalarını bir kez daha gündeme getirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden akademisyenlerin 2009-2019 yılları arasındaki araştırmaları incelediği çalışma, sirkenin bir gıda ürünü olmanın ötesinde fonksiyonel özellikler taşıdığını gösterdi.

Diyabet ve Obezite üzerinde etkili

Derlemeye göre sirkenin en dikkat çekici etkilerinden biri kan şekeri yönetimi üzerine. Klinik çalışmalar, yemekle birlikte sirke tüketiminin hem sağlıklı bireylerde hem de diyabetli yetişkinlerde yemek sonrası kan şekerini ve insülin yanıtını düşürdüğünü ortaya koydu.

Sirkenin ana bileşeni olan asetik asidin, obeziteye bağlı tip 2 diyabet geliştirilen sıçanlarda karaciğerde ve karın bölgesinde yağ birikimini engellediği gözlemlendi. Sirke tüketiminin ayrıca açlık durumunu azaltarak gıda alımını düşürdüğü ve bu yolla kilo kontrolüne yardımcı olabileceği belirtildi.

Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

Kolesterolü dengeleyebilir

Araştırmada, sirkenin kolesterol ve yağ metabolizması (lipid) üzerinde de olumlu etkileri olduğu vurgulandı. Çeşitli çalışmalarda, sirke tüketiminin toplam kolesterol ve LDL (kötü kolesterol) parametrelerinde düşüşe yardımcı olduğu tespit edildi.

Mikroplara ve kansere karşı koruyucu rol

Sirkenin sağlık etkileri diyabet ve kolesterol ile sınırlı değil. Makalede, sirkenin gıda güvenliğini tehdit eden birçok mikroorganizmayı engellediği (antimikrobiyel etki) belirtildi. Yapılan bir çalışmada, sirkenin tavuk göğsündeki Salmonella seviyelerini belirgin şekilde azalttığı görüldü.

Ayrıca, elma sirkesinin üretiminde oluşan bir bileşiğin, deney fareleri üzerinde tümör karşıtı etki gösterdiği ve kanser hücrelerini baskılayıcı bir özellik taşıdığı kaydedildi.

Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

Tarihi Hipokrat'a dayanıyor

Sirkenin sağlığa faydaları konusundaki bu modern bulgular, aslında binlerce yıllık bir geleneğin devamı niteliğinde. Tıbbın kurucusu olarak bilinen Hipokrat'ın (M.Ö. 460-377) dahi, bal ve karabiber ile karıştırdığı sirkeyi çeşitli tedavilerde kullandığı biliniyor. Sirke, Roma, Yunan, Eski Mısır ve Osmanlı gibi pek çok medeniyette hem ilaç hem de tat verici olarak kullanılmıştır.

Ayşe Şar
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
