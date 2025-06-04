Bilim İnsanları, Parkinson'un Erken Belirtilerini Tespit Eden Kalem Geliştirdi

Bilim İnsanları, Parkinson'un Erken Belirtilerini Tespit Eden Kalem Geliştirdi
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California Üniversitesi'nden araştırmacılar, yapay zeka destekli, düşük maliyetli bir kalem geliştirerek Parkinson hastalığının erken belirtilerini tespit etmeyi başardı. Kalem, yazı yazma hareketlerini analiz ederek hastalığın izlerini belirliyor.

BİLİM insanları, Parkinson hastalığının erken belirtilerini tespit edebilen özel bir kalem geliştirdi.

California Üniversitesi'nin Los Angeles kampüsünden araştırmacıların, Parkinson hastalığının erken belirtilerini tespit edebilen özel bir kalem geliştirdikleri bildirildi. El yazısını analiz eden ve yapay zekayla çalışan kalem, düşük maliyetli ve erişilebilir bir teşhis aracı olma potansiyeli taşıyor. İçinde manyetik mürekkep ve özel bir uç barındıran kalem, kişinin yazı yazarken yaptığı hareketleri elektrik sinyallerine çeviriyor. Bu sinyaller daha sonra yapay zeka ile analiz edilerek Parkinson hastalığına dair izler araştırılıyor.

Araştırmacılar, Parkinson hastalığı bulunan 3 kişinin yazı örneklerini, sağlıklı 13 kişiyle karşılaştırdı. Yapay zeka destekli kalem, bu örnekleri yüzde 95'in üzerinde doğrulukla ayırt etmeyi başardı. Küçük ölçekli bu çalışma, teknolojinin güvenilir bir teşhis aracı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılara göre geliştirilen kalem, düşük maliyetli olması ve kolay dağıtılabilir yapısıyla özellikle kaynak sıkıntısı yaşayan bölgelerde etkili bir çözüm olabilir. Uzmanlar, "Bu cihaz, Parkinson hastalığının teşhisinde yaygın olarak kullanılabilecek pratik bir yöntem sunuyor" açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, teknolojinin daha büyük katılımcı gruplarla test edilmesi gerektiğini aktardı. Geniş çaplı klinik çalışmaların ardından, kalemin dünya genelinde yaygın bir teşhis aracı olarak kullanıma sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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