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Bilecik'te Diyabet Günü Etkinliği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Diyabet Günü dolayısıyla kurulan stantta ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı ve vatandaşlara diyabetle ilgili bilgiler verildi.