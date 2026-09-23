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Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi aile ve eş sorunlarına danışmanlık desteği veriyor

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Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi aile ve eş sorunlarına danışmanlık desteği veriyor
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Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Sonay Selvi Çiftci, aile ve eş sorunlarında görüşme ve danışmanlık desteği alınabileceğini söyledi. Çiftci, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik hizmetlerde bilgilendirme ve yönlendirme yapıldığını belirtti.

Sosyal Hizmet Uzmanı Sonay Selvi Çiftci, aile içinde yaşanan iletişim sorunları, eşler arasındaki anlaşmazlıklar ve aile yaşamında karşılaşılan güçlükler konusunda kurumlarından görüşme ve danışmanlık desteği alabileceğini söyledi.

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı Sonay Selvi Çiftci, hayatın içinde bazen aile, çocuklar, eşler ya da yaşanılan sosyal ve ekonomik güçlüklerle ilgili herkesin desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Çiftci, "Böyle durumlarda nereye başvuracağımızı, hangi hizmetlerden yararlanabileceğimizi veya nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bilemeyebiliriz. Sağlıklı Hayat Merkezi yaşadığınız sorunları dinleyerek ihtiyaçlarınıza uygun destek ve hizmetlere ulaşmanız konusunda size yardımcı oluyor.Bizler aile ve eş ilişkilerinde aile içinde yaşanan iletişim sorunları, eşler arasındaki anlaşmazlıklar ve aile yaşamında karşılaşılan güçlükler konusunda görüşme ve danışmanlık desteği alabilirsiniz. Çocuklar ve ebeveynlik ise, çocuğunuzla iletişim, ebeveynlik sürecinde yaşadığınız güçlükler ve çocuğunuzun sosyal yaşamıyla ilgili konularda destek alabilirsiniz. Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik desteklerde kadınların, çocukların ve yaşlıların karşılaştığı sosyal sorunlarda ihtiyaç duyulan hizmetlere ulaşabilmeniz için bilgilendirme ve yönlendirme yapılır. Doğru kuruma yönlendirme hizmetlerinde yaşadığınız sorun farklı bir kurum veya uzmanlık alanının desteğini gerektiriyorsa, başvurabileceğiniz doğru hizmete ulaşmanız konusunda size yol gösterilir ve gerekli durumlarda süreç takip edilir. Aile yaşamı, sağlıklı iletişim, çocuk ve yaşlıların yaşam kalitesi, sosyal destekler ve benzeri konularda bireysel ve grup çalışmaları ile bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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