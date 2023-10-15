Bilecik Devlet Hastanesi'nde Yetkisiz Kişilerce Ameliyat İddiası

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki devlet hastanesinde beyin cerrahı olan Opr. Dr. S. Z.'nin ameliyatlara temizlik işçisi ile bir medikal firma çalışanının girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesindeki devlet hastanesinde beyin cerrahı olan Opr. Dr. S. Z.'nin ameliyatlara temizlik işçisi ile bir medikal firma çalışanının girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddiasıyla ilgili Bilecik Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın ve incelemenin devam ettiği, doktorun da görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

?Bozüyük Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı olan Opr. Dr. S. Z.'nin hastanenin temizlik görevlisi ile bir medikal firmasının çalışanlarının; yaptığı ameliyatlara girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddia edildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaşan iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında beyin cerrahı olan S.Z., valilik kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. Ayrıca Bilecik olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı.

Bilecik Valiliği, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili incelemesinin devam ettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahi ameliyatlarında yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı haberlerine ilişkin olarak; iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliği'nin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup cumhuriyet savcılığına başvuru yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 20 Eylül 2023 tarihli 2023-01-0337 sayılı inceleme ve soruşturma ile Bakanlık müfettişlerince soruşturmalar yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında; haberlerde adı yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı personel, Bilecik Valilik makamınca, 5 Ekim 2023 tarihli ve 226111015 sayılı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve 138'nci maddeleri uyarınca 04/10/2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.