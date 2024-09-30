Beypazarı'nda Beyin Kanaması Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde beyin kanaması geçiren 71 yaşındaki Mümine Postlu, ambulans helikopterle tedavi için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, beyin kanaması saptanan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Evinde rahatsızlanan ev hanımı Mümine Postlu (71), ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması saptanan hasta için, hayati tehlikesi nedeniyle ambulans helikopter istendi.
Hasta, devlet hastanesinin bahçesindeki alana inen helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.