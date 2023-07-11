Beyoğlu Belediyesi Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışması Başlattı

Beyoğlu Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Ekiplerin özel araçlarla mahalleleri düzenli olarak ilaçladığı belirtildi.Beyoğlu'nda havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların açık mekanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışması başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ortak kullanım alanları, parklar, bahçeler ve sokaklar düzenli olarak ilaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık