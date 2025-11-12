Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

ABD'nin Nebraska eyaletinde neredeyse beyinsiz doğan Alex Simpson, doktorların "5 yaşına bile gelemez" tahminini boşa çıkardı ve 20. yaş gününü kutladı. Doğduğunda sağlıklı görünen Alex'e iki ay sonra nadir görülen hidranensefali hastalığı teşhisi konulmuştu. Talihsiz çocuğun kafatasında sadece serçe parmağı büyüklüğünde beyin dokusu bulunuyordu.

GERÇEK BİR SAVAŞÇI

Alex'in babası Shawn Simpson, yerel televizyon kanalınayaptığı açıklamada, "Yirmi yıl önce çok korkuyorduk. Ama inanç, sanırım bizi hayatta tutan şey oydu" dedi.

Annes Lorena ise kızını bir savaşcı olarak tanımladı.

Alex'in 14 yaşındaki kardeşi SJ de,"İnsanlar ailemi sorduğunda ilk aklıma gelen isim engelli kız kardeşim Alex oluyor, onun ablam olmasından gurur duyuyorum" dedi.

SJ, tıpkı anne ve babası gibi Alex'in de etrafında olup biteni algılayabildiğine ve sezebildiğine inandığını söyledi.

Aileye göre Alex'in görme ve duyma merkezleri eksik olsa da çevresindekilerin duygularını hissedebiliyor.

Bilim insanları, hidranensefalinin 5 bin ila 10 bin gebelikte bir görüldüğünü ve durumun genellikle yaşamın ilk yılında ölümcül olduğunu vurguluyor.