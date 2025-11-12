Haberler

Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti
Güncelleme:
ABD'nin Nebraska eyaletinde doğduğu andan itibaren doktorların '5 yıldan fazla yaşayamaz' dediği Alex Simpson, 20. yaşını kutladı. Alex, hidranensefali adı verilen ve beynin büyük kısmının gelişmemesiyle karakterize edilen nadir bir rahatsızlıkla dünyaya gelmişti. Sağlıklı görünen Alex'e iki ay sonra hidranensefali teşhisi konulmuştu.

ABD'nin Nebraska eyaletinde neredeyse beyinsiz doğan Alex Simpson, doktorların "5 yaşına bile gelemez" tahminini boşa çıkardı ve 20. yaş gününü kutladı. Doğduğunda sağlıklı görünen Alex'e iki ay sonra nadir görülen hidranensefali hastalığı teşhisi konulmuştu. Talihsiz çocuğun kafatasında sadece serçe parmağı büyüklüğünde beyin dokusu bulunuyordu.

GERÇEK BİR SAVAŞÇI

Alex'in babası Shawn Simpson, yerel televizyon kanalınayaptığı açıklamada, "Yirmi yıl önce çok korkuyorduk. Ama inanç, sanırım bizi hayatta tutan şey oydu" dedi.

Annes Lorena ise kızını bir savaşcı olarak tanımladı.

Alex'in 14 yaşındaki kardeşi SJ de,"İnsanlar ailemi sorduğunda ilk aklıma gelen isim engelli kız kardeşim Alex oluyor, onun ablam olmasından gurur duyuyorum" dedi.

SJ, tıpkı anne ve babası gibi Alex'in de etrafında olup biteni algılayabildiğine ve sezebildiğine inandığını söyledi.

Aileye göre Alex'in görme ve duyma merkezleri eksik olsa da çevresindekilerin duygularını hissedebiliyor.

Bilim insanları, hidranensefalinin 5 bin ila 10 bin gebelikte bir görüldüğünü ve durumun genellikle yaşamın ilk yılında ölümcül olduğunu vurguluyor.

