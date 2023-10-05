Beyin Tümörü Nedeniyle Hareketsiz Hale Gelen Hastaya Başarılı Operasyon

Bünyan ilçesinde yaşayan Hava Erciyes, 2022'de yürüyemediğini ve sağ kolunu kullanamadığını belirterek, özel bir hastaneye başvurdu. Erciyes'e, hastanede yapılan tetkikler sonucunda beyin tümörü teşhisi konuldu. Tümörün yeri itibarıyla ameliyat sırasında felç kalma riski olduğundan birçok doktor, Erciyes'e müdahale etmeyi kabul etmedi. Hastalığının son evresinde olan Erciyes, bu süreçte 88 kilodan 54 kiloya düştü. Bir tanıdığı sayesinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran Erciyes, 2 ay önce burada ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

'GERÇEKTEN ZOR BİR AMELİYATTI'

Kayseri Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Kaan Kamaşak, "Havva Erciyes, bize geldiğinde hastalığının son evresindeydi. Özellikle sağ kolunu zor kaldırıyordu. Bazen sürünerek yürüyordu. İdrar kaçırması vardı. Ameliyatı olmazsa, bir süre sonra boynundan aşağısı tutmaz hale gelecekti. Ona ameliyatın risklerini anlattık. Bir süre bütün doktorları gezmiş. Kendisi de ameliyatın zorluğunun farkındaydı. Hasta ile uygun bir şekilde cerrahiyi planladık. Özel aletler kullanarak, ameliyatını gerçekleştirdik. Gerçekten zor bir ameliyattı. Kafa travma ihtimali ve ölüm riski yüksek bir ameliyattı. Zaten hasta son dönemindeydi. Ameliyat çok başarılı geçti, hasta çok rahatladı, kolları ve idrarı tutar hale geldi. Yürümesi düzeldi. Bu tür ameliyatlar zor ve Türkiye'nin belirli yerlerinde yapılan ameliyatlar" dedi.

'15 GÜN AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK DÖNEMİ SÜRDÜ'

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nden Op. Dr. Mutlu Çiftçi ise "Hava hanım bize, yürüme güçlüğü, idrar kaçırma ve sağ tarafında güç kaybıyla geldi. Uzun süre diğer kliniklerle görüşmüş. Beyin cerrahisi açısından zor bir noktada olan tümörü vardı. Bu tümör için en önemli nokta şu; hem preoperatif hem intraoperatif hem de postoperatif zor bir dönem. İntraoperatif dediğimiz ameliyat öncesi hazırlığı, ameliyat esnasındaki ve sonrasındaki bakım süreci iyi geçti. Başarılı bir cerrahiden sonra toparladı ve artık yürüyor. Elini ve kolunu rahat bir şekilde kullanabiliyor. Şikayetleri geriledi. 15 gün preoperatif dediğimiz ameliyat öncesi hazırlık dönemi sürdü. Tümör, yeri itibaroyla uzun hazırlıklar gerektiren bir yerdeydi. Ameliyatı 4 saat kadar sürdü. 'Navigasyon' ve 'cuza' dediğimiz aletler gerekiyordu. Nöromontolizasyon eşliğinde yaptık. Teyzemiz de toparladı ve herhangi bir şikayeti kalmadı" diye konuştu.

'BU HASTALIK, BENİ İÇİN İÇİN YEMİŞ'

Hava Erciyes de hastaneye ilk geldiğinde sağ tarafının tutmadığını belirterek, "Elimi kullanamıyordum, hissetmiyordum. Yürüyemiyordum ve idrarımı tutamıyordum. Gittiğim doktorlar, 'Ölümcül bir yerde tümörün var, çıkaramayız' dediler. Kaan hocam, 'Ben çıkarırım' dedi. Başarıyla çıkardı, beni ayağa kaldırdı. Bu hastalık, beni için için yemiş. Karnımda şişlik vardı. 88 kilodan 54 kiloya düştüm. Daha 1 ay geçmeden kendimi toparladım. Herhangi bir yaram kalmadı. Yürümem düzeldi. Kaan hocamla yarış bile yapabilirim" dedi.