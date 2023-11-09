Beyaz Reform ile 8 bin 855 hekim kamuya döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform çerçevesinde yapılan düzenlemeler sayesinde 8 bin 855 hekimin kamuda görev almaya başladığını açıkladı. Sağlık personeli sayısı ise 1 milyon 420 bine ulaştı.

Beyaz reformla 8 bin 855 hekim kamuya döndü

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform'la atılan adımlar çerçevesinde 8 bin 855 hekimin kamu hastanelerine döndüğünü ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabı hakkında bir sunum yaptı. Burada konuşan Koca, Beyaz Reform ile atılan adımlar sayesinde sağlık sisteminde önemli iyileşmelere yol açtıklarını ifade ederek, beyaz kod sayısının 1 milyon başvuruda ortalama 23'te 17'ye düştüğünü kaydetti.

Öte yandan Bakan koca, Beyaz Reform çerçevesinde yapılan düzenlemeler sayesinde 8 bin 855 hekimin açıktan atamayla kamuda görev almaya başladığının altını çizdi.

Toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 420 bin oldu

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların ihtiyaç duydukları anda etkin ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için her geçen gün sağlık personeli sayısını artırmaya devam ediyor. Türkiye genelindeki devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 420 bin oldu. Bu sayının yüzde 7,30 ile 103 bin 707'sini uzman hekim, yüzde 3, 06 ile 43 bin 549'unu asistan hekim, yüzde 4, 08 ile 57 bin 948'ini pratisyen hekim, yüzde 3,10 ile 44 bin 113'ünü diş hekimi, yüzde 21,81 ile 309 bin 803'ünü hemşire ve ebe, yüzde 60, 64 ile 861 bin 204'ünü ise diğer personel oluşturdu.

Son 10 yılda 13 bin 370 uzman hekim istifa etti, 68 bin 552 uzman hekim göreve başladı.

İstifa eden uzman hekim sayısı 2013 yılında bin 405, 2014'te bin 229, 2015'te bin 365, 2016'da 998, 2017'de 957, 2018'de bin 466, 2019'da bin 626, 2020'de bin 651, 2021'de 2 bin 558, 2022 yılında ise 2 bin 475 ve 2023 yılında ise bin 640 oldu. Buna karşın 2013'te 5 bin 721, 2014'te 3 bin 553, 2015'te 5 bin 301, 2016'da 5 bin 563, 2017'de 4 bin 897, 2018'de 6 bin 63, 2019'da 5 bin 975, 2020 yılında 6 bin 307, 2021'de 6 bin 26, 2022'de 10 bin 614 ve 2023 yılında ise 8 bin 532 uzman hekim göreve başladı.

2013'ten bu yana 13 bin 649 hekim istifa etti, 111 bin 592 hekim göreve başladı

İstifa eden hekim sayısı 2013'te 478, 2014'te 496, 2015'te 602, 2016'da 635, 2017'de 778, 2018'de 877, 2019'da bin 96, 2020'de bin 571, 2021'de 2 bin 841, 2022'de 2 bin 259 ve 2 bin 16 oldu. Buna karşın 2013'te 5 bin 589, 2014'te 5 bin 731, 2015'te 7 bin 757, 2016'da 8 bin 170, 2017'de 8 bin 484, 2018'de 9 bin 881, 2019'da 11 bin 304, 2020'de 12 bin 98, 2021'de 12 bin 804, 2022'de 15 bin 810 ve 2023 yılında 14 594 hekim göreve başladı.