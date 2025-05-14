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Betül Ballı Demirel: ortodonti sadece diş teli değil, kişiye özel bir tedavi sürecidir

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Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Ballı Demirel, İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Demirel, ortodontik tedavi süreçlerinden şeffaf plak kullanımına kadar en çok merak edilen konulara açıklık getirdi: "Ortodonti sadece diş teli takmak değildir."

Haberler.com'da yayınlanan İyileşme Burada Başlar programına katılan Dr. Öğr. Üyesi Betül Ballı Demirel, ortodonti tedavilerinin kapsamı ve şeffaf plakların doğru kullanımı hakkında önemli bilgiler verdi. Tedavinin yaş ve vaka durumuna göre kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı.

"ORTODONTİ, SADECE TEL TAKMAK DEĞİLDİR"

Ortodonti alanına dair farkındalığın son yıllarda arttığını belirten Demirel, bu uzmanlık dalının yalnızca diş teli uygulamalarından ibaret olmadığını vurguladı. "Ortodonti, sadece diş teli takmaktan ibaret değildir" diyen uzman, her hastaya göre farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca cerrahi gerektiren durumlarda bile şeffaf plakların tercih edilebildiğini söyledi.

Betül Ballı Demirel: ortodonti sadece diş teli değil, kişiye özel bir tedavi sürecidir

"ŞEFFAF PLAKLARIN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Şeffaf plakların son dönemde çok daha fazla tercih edildiğini belirten Demirel, doğru kullanımın tedavi başarısında kilit rol oynadığını söyledi. "Şeffaf plak temizliği diş macunu ile yapılırsa plaklarda çizik oluşur" uyarısında bulunan Demirel, tedavi süresinin kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 1,5–2 yıl sürebileceğini aktardı.

"DİŞ TELİYLE SERT GIDA YEMEK TEDAVİYİ BOZAR"

Diş teli kullanan hastaların dikkat etmesi gereken kurallara da değinen Dr. Demirel, "Diş teli kullanırken kesinlikle sert gıdalar yenmemeli. İlk kuralımız bu" diyerek tedavi sürecini uzatacak hatalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca gece ve eklem plaklarının daha kalın ve sabit yapıda olduğunu, ortognatik cerrahi gibi ileri müdahalelerin ortodontiyle iç içe yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Betül Ballı Demirel: ortodonti sadece diş teli değil, kişiye özel bir tedavi sürecidir
Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
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