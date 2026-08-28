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Bayburt'ta Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi

Bayburt'ta Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi
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Bayburt Devlet Hastanesi'nde düzenlenen eğitimde anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri anlatıldı. Ebe Şeyda Güler tarafından verilen eğitime hastane çalışanları, anneler ve hasta yakınları katıldı.

Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) hastane çalışanları, anneler ve hasta yakınlarının katılımıyla 'Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi' konulu eğitim düzenlendi. Eğitim, Ebe Şeyda Güler tarafından verildi.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, anne sütünün bebek sağlığı açısından önemi ve emzirmenin doğru şekilde uygulanmasına ilişkin bilgiler aktarıldı.

'İlk Aşı, İlk Koruma, İlk Yatırım' başlığıyla gerçekleştirilen sunumda, anne sütünün bebekler için sağladığı faydalar, emzirmenin önemi ve anne-bebek sağlığı açısından taşıdığı değerler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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