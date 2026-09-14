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Bayburt’ta ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ programında hedef aşıldı

Bayburt’ta ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ programında hedef aşıldı
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Bayburt’ta 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen ’Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ programı kapsamında öğrencilerin yüzde 23,5’ine ulaşıldı.

Bayburt'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilerin yüzde 23,5'ine ulaşıldı. Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde yüzde 10 olarak belirlenen hedefin üzerine çıkan Bayburt'taki çalışmalar dolayısıyla Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sevinç Şık Akkoyun ve ekibine teşekkür belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen programla ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve sağlık okuryazarlıklarının artırılması amaçlanıyor. Eğitimlerde 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi konular işleniyor.

Programda çocukların edindikleri sağlık bilgilerini aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları teşvik edilerek birer 'Sağlık Elçisi' olmaları hedefleniyor. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı etkinliklerle çocukların sağlık konularındaki farkındalıklarının artırılması sağlanıyor.

Bayburt'ta program kapsamında yürütülen çalışmalarla yüzde 23,5 oranında öğrenciye ulaşılması dolayısıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt İl Koordinatörü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sevinç Şık Akkoyun ve ekibine teşekkür belgesi takdim edildi.

Belgeler, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim tarafından verildi. Sivlim, çalışmalarda emeği bulunan eğitimciler ve koordinasyon ekibine başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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