Bayburt'ta kronik hastalıklara karşı farkındalık standı açıldı

Kronik hastalıkların önlenmesi, erken dönemde fark edilmesi ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet Caddesi'nde farkındalık standı açıldı.

Türkiye Kronik Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Yakutiye Camii önünde açılan stantta, kronik hastalıkların erken teşhisi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vatandaşlara anlatıldı.

Stantta; böbrek hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, astım, aşırı tuz tüketimi, hipertansiyon, fiziksel aktivite, obeziteyle mücadele, çölyak hastalığı, cilt kanseri ve kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kronik hastalıkların toplum sağlığı açısından önemli bir başlık olduğuna dikkat çekilen bilgilendirme faaliyetinde, erken dönemde tespit edilen birçok hastalıkta tedavi sürecinin daha etkili ilerlediği vurgulandı. Vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda hatırlatmalar yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte, vatandaşların kronik hastalıklara karşı bilinç düzeyinin artırılmasına ve koruyucu sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesine katkı sunuldu. - BAYBURT

