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Bayburt'ta İklim Krizi Eğitimi Düzenlendi

Bayburt'ta İklim Krizi Eğitimi Düzenlendi
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nde, Sağlıklı Hayat Saatleri Programı kapsamında personele ve vatandaşlara yönelik iklim krizi eğitimi verildi. Eğitimde iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, aşırı sıcakların riskleri ve korunma önlemleri anlatılarak farkındalık oluşturulması hedeflendi. Yetkililer, çevrenin korunması ve toplumun bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Sağlıklı Hayat Saatleri Programı kapsamında personel ve vatandaşlara yönelik "İklim Krizi Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimde, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

Katılımcılara aşırı sıcakların oluşturduğu sağlık riskleri, çevresel tehditler ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmak için alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.

Eğitimle iklim krizinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandı.

Yetkililer, daha sağlıklı bir gelecek için çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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