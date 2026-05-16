Göç İdaresi personellerine halk sağlığı eğitimi verildi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Geri Gönderme Merkezi personeline kronik hastalıklar ve sağlıklı yaşam konularında 4 günlük eğitim düzenledi.

Türkiye Kronik Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi personeline yönelik halk eğitimi düzenlenerek, kronik hastalıklar ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Dr. Güngör Taşkın'ın tarafından verildi. 4 gün süren eğitimde, kronik hastalıkların erken dönemde fark edilmesi, önlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük hayata kazandırılması konuları ele alındı.

Eğitimde; böbrek hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, astım, aşırı tuz tüketimi, hipertansiyon, fiziksel aktivite, obeziteyle mücadele, çölyak hastalığı, cilt kanseri ve kanser taramaları hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, düzenli sağlık kontrollerinin, sağlıklı beslenmenin ve hareketli yaşamın hastalıklardan korunmadaki önemine değinildi.

Geri Gönderme Merkezi personellerine kronik hastalıklara karşı korunma yolları ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi de anlatıldı. - BAYBURT

