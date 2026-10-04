Bayburt'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık ve eğitim müdürlükleri yürüyüş düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Yeni Şehir Parkı'nda farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler, sağlık çalışanları ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte sağlıklı ve hareketli yaşama yönelik mesajlar verildi.

Katılımcılar yürüyüş sırasında 'Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa', 'Obeziteye Dikkat! Yaşamına Hareket Kat', 'Kendine Bir İyilik Yap, Harekete Geç' ve 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' yazılı pankartlar taşıdı.

Etkinlik öncesinde katılımcılara tişört ve şapka dağıtılırken, yürüyüşün ardından elma ve su ikram edildi.

Etkinlikle düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı