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Bayburt'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık ve eğitim müdürlükleri yürüyüş düzenledi

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Bayburt'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık ve eğitim müdürlükleri yürüyüş düzenledi
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Bayburt'ta 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlükleri iş birliğiyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte sağlıklı yaşam mesajları verildi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Yeni Şehir Parkı'nda farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler, sağlık çalışanları ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte sağlıklı ve hareketli yaşama yönelik mesajlar verildi.

Katılımcılar yürüyüş sırasında 'Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa', 'Obeziteye Dikkat! Yaşamına Hareket Kat', 'Kendine Bir İyilik Yap, Harekete Geç' ve 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' yazılı pankartlar taşıdı.

Etkinlik öncesinde katılımcılara tişört ve şapka dağıtılırken, yürüyüşün ardından elma ve su ikram edildi.

Etkinlikle düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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