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Bayburt'ta 6 hastaya başarılı ürolojik operasyon

Bayburt'ta 6 hastaya başarılı ürolojik operasyon
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Bayburt Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mücahit Macit tarafından farklı rahatsızlıkları bulunan 6 hasta ameliyat edildi. Operasyonlarda 2 hastaya mesane kanseri için kapalı ameliyat, 2 hastanın böbrek taşları lazerle kırıldı, 2 hastaya da farklı ürolojik cerrahi müdahaleler yapıldı. Ameliyatların başarılı geçtiği ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bayburt Devlet Hastanesi üroloji kliniğinde farklı rahatsızlıkları bulunan 6 hasta, yapılan başarılı ameliyatlarla tedavi edildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mücahit Macit tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 hastaya mesane kanserine yönelik kapalı ameliyat uygulanırken, 2 hastanın böbrek taşları lazer yöntemiyle kırıldı. Ayrıca 2 hastaya da farklı ürolojik rahatsızlıklar nedeniyle cerrahi müdahalede bulunuldu.

Ameliyatları başarılı geçen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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