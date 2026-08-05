Bayburt'ta 6 hastaya başarılı ürolojik operasyon
Bayburt Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mücahit Macit tarafından farklı rahatsızlıkları bulunan 6 hasta ameliyat edildi. Operasyonlarda 2 hastaya mesane kanseri için kapalı ameliyat, 2 hastanın böbrek taşları lazerle kırıldı, 2 hastaya da farklı ürolojik cerrahi müdahaleler yapıldı. Ameliyatların başarılı geçtiği ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bayburt Devlet Hastanesi üroloji kliniğinde farklı rahatsızlıkları bulunan 6 hasta, yapılan başarılı ameliyatlarla tedavi edildi.
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mücahit Macit tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 hastaya mesane kanserine yönelik kapalı ameliyat uygulanırken, 2 hastanın böbrek taşları lazer yöntemiyle kırıldı. Ayrıca 2 hastaya da farklı ürolojik rahatsızlıklar nedeniyle cerrahi müdahalede bulunuldu.
Ameliyatları başarılı geçen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı