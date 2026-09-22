Bayburt Devlet Hastanesinde lenfoma ve prostat kanserine farkındalık eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bayburt Devlet Hastanesinde Dünya Lenfoma Farkındalık Günü ve Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Hastane personeline Uzm. Dr. Nijazi Perolli ve Uzm. Dr. Cansu Yazar tarafından eğitim verildi. Lenfoma ve prostat kanserine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, hastalıkların erken tanısı ve korunma yolları hakkında bilgiler aktarıldı.

Hastanenin poliklinik girişinde kurulan stantta hasta ve hasta yakınlarına hastalıklarla ilgili broşürler dağıtıldı. Sağlık personeli tarafından vatandaşların soruları yanıtlanarak kanser türleri ve erken tanının önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte mor kurdele ve mor renk teması kullanılarak toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik mesaj verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı