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Bayburt Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü'nde vatandaşlara broşür dağıtıldı

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Bayburt Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü'nde vatandaşlara broşür dağıtıldı
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Bayburt'ta Hasta Hakları Günü dolayısıyla sağlık kuruluşlarında hasta ve yakınlarına bilgilendirme yapıldı. Bayburt Devlet Hastanesi'nde vatandaşlara broşür dağıtılırken İl Sağlık Müdürü ve yöneticiler palyatif bakım ile çocuk servislerindeki hastaları ziyaret edip hediye verdi.

Bayburt'ta Hasta Hakları Günü dolayısıyla sağlık kuruluşlarında hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında hasta hakları ve sorumlulukları anlatılırken hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde Hasta Hakları Birimi tarafından açılan stantta broşür dağıtılarak vatandaşlara hasta hakları konusunda bilgi verildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, Başhekim Dr. Murat Canpolat ve hastane yöneticileri ise palyatif bakım ve çocuk servislerinde yatan hastaları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde de hasta haklarına ilişkin afişler asılarak bilgilendirme çalışması yürütüldü. Merkeze başvuran vatandaşlara hakları ve sorumlulukları anlatıldı.

Çalışmalarla hastaların hakları konusunda bilinçlenmesine ve sağlık hizmetlerinde hasta haklarına yönelik farkındalığın güçlenmesine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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