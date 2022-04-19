Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Abdulaziz Karataş - Sağlık
 - Güncelleme:

Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadıBATMAN Pandemi sürecinde en son 3'ncü dalgayı yakalayan Batman'da tablo tersine döndü.

Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı

BATMAN Pandemi sürecinde en son 3'ncü dalgayı yakalayan Batman'da tablo tersine döndü. Omicron varyantıyla Ocak ayının sonunda pik noktasına ulaştıktan sonra düşüşe geçen korona virüs vaka sayıları sıfırlandı.

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yürüttükleri pandemiyle mücadele süreci son zamanlarda aldıkları yüz güldürücü haberlerin güzel bir şekilde devam etmekte olduğunu söyledi. Batman'da yoğun bakımda ve yatan yataklı servislerde yatan hasta bulunmadığını ifade eden Dr. Pamukçu, "Bu süreç içerisinde biz toplumun tüm katmanlarından, halkımızdan çok yoğun bir destek aldık. Sağlık çalışanlarımız çok fedakarca ve kahramanca mücadele ettiler. Ben, tüm sağlık çalışanlarına verdikleri kahramanca hizmetten ötürü teşekkür ediyorum. Toplumumuzun da bu süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sağlık kahramanlarımızın yanında olmasını rica ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Sağlık

Koronavirüs, Omicron, Pandemi, Batman, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title